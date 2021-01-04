Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Otokar
|350,20
|318,40
|9,99
|Akçansa
|18,19
|16,54
|9,98
|Koza Altın
|106,30
|96,70
|9,93
|Karsan Otomotiv
|3,57
|3,25
|9,85
|İş GMYO
|2,79
|2,54
|9,84
|Emlak Konut GMYO
|2,35
|2,14
|9,81
|Gözde Girişim
|8,61
|7,98
|7,89
|Türkiye Sigorta
|7,09
|6,60
|7,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,34
|1,25
|7,20
|Koza Madencilik
|16,54
|15,49
|6,78
|Enerjisa Enerji
|13,28
|12,51
|6,16
|Aksigorta
|9,87
|9,30
|6,13
|Zorlu Enerji
|2,93
|2,77
|5,78
|Alkim Kimya
|15,73
|14,90
|5,57
|Aksa Enerji
|7,85
|7,44
|5,51
|İpek Doğal Enerji
|13,70
|13,08
|4,74
|Migros Ticaret
|44,80
|42,80
|4,67
|İndeks Bilgisayar
|20,02
|19,13
|4,65
|İş Finansal Kiralama
|4,03
|3,86
|4,40
|Türk Telekom
|8,90
|8,54
|4,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)