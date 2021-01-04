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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:46:49 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Otokar350,20318,409,99
Akçansa18,1916,549,98
Koza Altın106,3096,709,93
Karsan Otomotiv3,573,259,85
İş GMYO2,792,549,84
Emlak Konut GMYO2,352,149,81
Gözde Girişim8,617,987,89
Türkiye Sigorta7,096,607,42
İhlas Gayrimenkul1,341,257,20
Koza Madencilik16,5415,496,78
Enerjisa Enerji13,2812,516,16
Aksigorta9,879,306,13
Zorlu Enerji2,932,775,78
Alkim Kimya15,7314,905,57
Aksa Enerji7,857,445,51
İpek Doğal Enerji13,7013,084,74
Migros Ticaret44,8042,804,67
İndeks Bilgisayar20,0219,134,65
İş Finansal Kiralama4,033,864,40
Türk Telekom8,908,544,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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