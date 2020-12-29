Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|159,60
|145,10
|9,99
|Gübre Fabrikaları
|76,45
|70,40
|8,59
|Doğuş Otomotiv
|30,22
|28,46
|6,18
|Netaş Telekomünikasyon
|26,56
|25,10
|5,82
|Enerjisa Enerji
|12,46
|11,83
|5,33
|Otokar
|322,80
|306,90
|5,18
|Sabancı Holding
|11,43
|10,87
|5,15
|Ereğli Demir Çelik
|14,93
|14,20
|5,14
|Borusan Mannesmann
|29,20
|27,94
|4,51
|Alarko GMYO
|26,70
|25,72
|3,81
|Aygaz
|14,91
|14,38
|3,69
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,55
|14,09
|3,26
|Sasa Polyester
|20,10
|19,48
|3,18
|Tofaş Oto Fabrikası
|33,96
|32,92
|3,16
|Koç Holding
|20,62
|20,00
|3,10
|Pegasus
|73,25
|71,15
|2,95
|Bim Mağazalar
|75,60
|73,55
|2,79
|Türk Traktör
|165,60
|161,70
|2,41
|Türk Hava Yolları
|12,91
|12,62
|2,30
|Migros Ticaret
|42,28
|41,42
|2,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)