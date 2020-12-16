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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:44:42 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör14,3813,089,94
İş GMYO2,382,179,68
Pegasus68,0063,157,68
ARD Bilişim Teknolojileri43,4840,547,25
Türk Traktör164,20154,006,62
GSD Holding2,402,304,35
Borusan Mannesmann19,8619,054,25
İş Yatırım Menkul Değerler15,9115,383,45
Halk GMYO3,473,363,27
İş Finansal Kiralama3,893,782,91
Gözde Girişim7,066,902,32
Kartonsan3.340,003.264,802,30
Torunlar GMYO4,184,092,20
Turkcell15,8415,522,06
Koç Holding19,9119,522,00
Hektaş14,4514,191,83
Çelebi97,7596,051,77
Mavi Giyim51,8050,951,67
Anadolu Efes22,6822,361,43
Odaş Elektrik4,064,011,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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