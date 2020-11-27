Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|15,18
|13,80
|10,00
|Selçuk Ecza Deposu
|11,40
|10,68
|6,74
|Emlak Konut GMYO
|2,17
|2,08
|4,33
|Pınar Süt
|21,84
|20,96
|4,20
|Çimsa
|15,80
|15,20
|3,95
|DO-CO
|488,50
|470,10
|3,91
|Vestel
|20,68
|20,00
|3,40
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,81
|14,36
|3,13
|Pınar Et Ve Un
|24,34
|23,64
|2,96
|Alarko GMYO
|18,61
|18,11
|2,76
|Petkim
|4,23
|4,13
|2,42
|Logo Yazılım
|111,00
|108,90
|1,93
|Gözde Girişim
|6,55
|6,45
|1,55
|Oyak Çimento
|8,23
|8,11
|1,48
|Enerjisa Enerji
|10,60
|10,45
|1,44
|İş GMYO
|2,13
|2,10
|1,43
|Yataş
|11,96
|11,80
|1,36
|Bizim Mağazaları
|15,92
|15,71
|1,34
|Gübre Fabrikaları
|52,20
|51,55
|1,26
|Tat Gıda
|11,20
|11,07
|1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)