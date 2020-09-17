Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|5,87
|5,59
|5,01
|Anadolu Grubu Holding
|18,50
|17,66
|4,76
|Aksigorta
|7,40
|7,09
|4,37
|Alarko GMYO
|16,11
|15,45
|4,27
|Özak GMYO
|3,98
|3,83
|3,92
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,80
|7,51
|3,86
|Net Holding
|2,45
|2,37
|3,38
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,50
|11,13
|3,32
|Çimsa
|12,50
|12,16
|2,80
|Karel Elektronik
|16,99
|16,54
|2,72
|Şekerbank
|1,55
|1,51
|2,65
|Doğuş Otomotiv
|15,17
|14,79
|2,57
|Ereğli Demir Çelik
|9,31
|9,10
|2,31
|Doğan Holding
|2,26
|2,21
|2,26
|Arçelik
|23,56
|23,08
|2,08
|Karsan Otomotiv
|3,00
|2,94
|2,04
|Odaş Elektrik
|2,61
|2,56
|1,95
|Kerevitaş Gıda
|5,25
|5,16
|1,74
|Pegasus
|47,06
|46,30
|1,64
|Hektaş
|12,60
|12,40
|1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)