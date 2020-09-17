  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:43:27 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 5,87 5,59 5,01
Anadolu Grubu Holding 18,50 17,66 4,76
Aksigorta 7,40 7,09 4,37
Alarko GMYO 16,11 15,45 4,27
Özak GMYO 3,98 3,83 3,92
Tümosan Motor ve Traktör 7,80 7,51 3,86
Net Holding 2,45 2,37 3,38
Kordsa Teknik Tekstil 11,50 11,13 3,32
Çimsa 12,50 12,16 2,80
Karel Elektronik 16,99 16,54 2,72
Şekerbank 1,55 1,51 2,65
Doğuş Otomotiv 15,17 14,79 2,57
Ereğli Demir Çelik 9,31 9,10 2,31
Doğan Holding 2,26 2,21 2,26
Arçelik 23,56 23,08 2,08
Karsan Otomotiv 3,00 2,94 2,04
Odaş Elektrik 2,61 2,56 1,95
Kerevitaş Gıda 5,25 5,16 1,74
Pegasus 47,06 46,30 1,64
Hektaş 12,60 12,40 1,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
270 savaş gemisi yetmiyor! Sayıyı arttırma kararı aldılar
Dünya

270 savaş gemisi yetmiyor! Sayıyı arttırma kararı aldılar

ABD ve Çin arasında donanma konusundaki rekabet nedeniyle Amerikan donanmasının savunma bütçesindeki payı yüzde 11'den yüzde 13'e yükseltile..
Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu
Gündem

Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu

Yeniakit yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından gündemi sarsacak paylaşıma imza attı. Koronavirüste PCR testlerinin DNA'ların t..
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşmasını 22 Eylül'de yapacak
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşmasını 22 Eylül'de yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'na katılarak dünya liderlerine seslenecek. BM Genel Kurulu'nu ilk kez bir Tü..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı