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Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-11 18:39:41 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 15,84 14,40 10,00
Eczacıbaşı Yatırım 10,58 9,62 9,98
Selçuk Ecza Deposu 7,95 7,23 9,96
Alkim Kimya 14,49 13,18 9,94
İş Fin.Kir. 3,90 3,55 9,86
Eczacıbaşı İlaç 4,93 4,49 9,80
Çemtaş 7,35 6,84 7,46
Migros Ticaret 31,60 29,66 6,54
Tümosan Motor ve Traktör 5,81 5,53 5,06
Good-Year 4,57 4,40 3,86
Adana Çimento (A) 10,17 9,85 3,25
Net Holding 1,97 1,92 2,60
Türk Telekom 7,05 6,88 2,47
Yapı ve Kredi Bank. 2,15 2,10 2,38
MLP Sağlık 15,72 15,37 2,28
Karsan Otomotiv 1,81 1,77 2,26
Odaş Elektrik 1,81 1,77 2,26
Borusan Mannesmann 9,25 9,05 2,21
Petkim 3,74 3,66 2,19
Halk GMYO 1,45 1,42 2,11



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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