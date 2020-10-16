Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,78
|29,80
|10,00
|T.S.K.B.
|1,28
|1,18
|8,47
|Doğuş Otomotiv
|17,71
|16,58
|6,82
|Şekerbank
|1,84
|1,73
|6,36
|Netaş Telekomünikasyon
|21,98
|20,90
|5,17
|Coca Cola İçecek
|54,65
|52,00
|5,10
|Gübre Fabrikaları
|35,56
|34,20
|3,98
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,21
|2,14
|3,27
|Albaraka Türk
|1,63
|1,58
|3,16
|ARD Bilişim Teknolojileri
|41,40
|40,14
|3,14
|GSD Holding
|2,38
|2,31
|3,03
|İş Bankası (C)
|5,47
|5,31
|3,01
|Net Holding
|3,53
|3,43
|2,92
|Mavi Giyim
|44,20
|43,00
|2,79
|Aksa
|8,05
|7,84
|2,68
|Sabancı Holding
|8,56
|8,34
|2,64
|Garanti Bankası
|7,18
|7,01
|2,43
|Oyak Çimento
|8,44
|8,26
|2,18
|Akbank
|5,20
|5,09
|2,16
|Turkcell
|16,82
|16,48
|2,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)