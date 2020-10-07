Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|13,57
|12,68
|7,02
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,36
|28,50
|6,53
|Net Holding
|2,63
|2,50
|5,20
|Gübre Fabrikaları
|36,64
|34,90
|4,99
|Karel Elektronik
|19,10
|18,38
|3,92
|Alkim Kimya
|14,50
|13,96
|3,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,92
|8,60
|3,72
|Şekerbank
|1,68
|1,62
|3,70
|Enerjisa Enerji
|9,31
|8,99
|3,56
|Enka İnşaat
|7,29
|7,05
|3,40
|Aksa
|8,28
|8,04
|2,99
|GSD Holding
|2,27
|2,21
|2,71
|Türk Traktör
|103,00
|100,60
|2,39
|Petkim
|4,40
|4,30
|2,33
|Arçelik
|24,32
|23,78
|2,27
|Netaş Telekomünikasyon
|22,70
|22,26
|1,98
|Torunlar GMYO
|3,77
|3,70
|1,89
|Zorlu Enerji
|2,71
|2,66
|1,88
|Koza Madencilik
|13,58
|13,35
|1,72
|Doğan Holding
|2,43
|2,39
|1,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)