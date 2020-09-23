Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|6,38
|5,80
|10,00
|Çemtaş
|13,90
|12,64
|9,97
|Good-Year
|5,13
|4,86
|5,56
|Netaş Telekomünikasyon
|17,40
|16,52
|5,33
|T.S.K.B.
|1,09
|1,05
|3,81
|Karsan Otomotiv
|2,98
|2,88
|3,47
|Trakya Cam
|4,52
|4,38
|3,20
|Turkcell
|15,58
|15,10
|3,18
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,61
|7,38
|3,12
|Alarko GMYO
|16,30
|15,82
|3,03
|Tekfen Holding
|15,44
|15,01
|2,86
|Vakıflar Bankası
|3,98
|3,87
|2,84
|Soda Sanayii
|7,74
|7,53
|2,79
|Anadolu Cam
|5,89
|5,75
|2,43
|Kerevitaş Gıda
|5,26
|5,14
|2,33
|Özak GMYO
|4,00
|3,91
|2,30
|Tat Gıda
|10,25
|10,02
|2,30
|Alarko Holding
|5,80
|5,67
|2,29
|Aksa Enerji
|5,83
|5,70
|2,28
|Koç Holding
|14,12
|13,81
|2,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)