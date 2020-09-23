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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-23 18:50:22 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 6,38 5,80 10,00
Çemtaş 13,90 12,64 9,97
Good-Year 5,13 4,86 5,56
Netaş Telekomünikasyon 17,40 16,52 5,33
T.S.K.B. 1,09 1,05 3,81
Karsan Otomotiv 2,98 2,88 3,47
Trakya Cam 4,52 4,38 3,20
Turkcell 15,58 15,10 3,18
Tümosan Motor ve Traktör 7,61 7,38 3,12
Alarko GMYO 16,30 15,82 3,03
Tekfen Holding 15,44 15,01 2,86
Vakıflar Bankası 3,98 3,87 2,84
Soda Sanayii 7,74 7,53 2,79
Anadolu Cam 5,89 5,75 2,43
Kerevitaş Gıda 5,26 5,14 2,33
Özak GMYO 4,00 3,91 2,30
Tat Gıda 10,25 10,02 2,30
Alarko Holding 5,80 5,67 2,29
Aksa Enerji 5,83 5,70 2,28
Koç Holding 14,12 13,81 2,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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