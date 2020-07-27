Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|DO-CO
|387,20
|352,00
|10,00
|Ege Endüstri
|877,20
|797,50
|9,99
|Kartonsan
|774,10
|703,80
|9,99
|Borusan Mannesmann
|14,43
|13,12
|9,98
|Güneş Sigorta
|5,66
|5,15
|9,90
|GSD Holding
|2,62
|2,39
|9,62
|ASELSAN
|37,68
|35,08
|7,41
|Yataş
|9,52
|8,89
|7,09
|Çelebi
|80,95
|76,55
|5,75
|Kerevitaş Gıda
|5,69
|5,41
|5,18
|Klimasan Klima
|17,63
|16,85
|4,63
|Karel Elektronik
|17,64
|16,89
|4,44
|Sasa Polyester
|14,30
|13,70
|4,38
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,88
|7,56
|4,23
|Net Holding
|2,66
|2,56
|3,91
|Ülker Bisküvi
|27,58
|26,58
|3,76
|Çimsa
|11,61
|11,26
|3,11
|Alarko Holding
|5,78
|5,62
|2,85
|Çemtaş
|11,66
|11,36
|2,64
|Bagfaş
|18,67
|18,21
|2,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)