Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|797,50
|725,00
|10,00
|Kartonsan
|703,80
|639,90
|9,99
|Gübre Fabrikaları
|30,98
|28,70
|7,94
|Klimasan Klima
|16,85
|15,96
|5,58
|Türk Traktör
|100,90
|95,75
|5,38
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,56
|7,26
|4,13
|GSD Holding
|2,39
|2,30
|3,91
|Şok Marketler
|14,20
|13,75
|3,27
|Aygaz
|13,02
|12,66
|2,84
|DO-CO
|352,00
|342,30
|2,83
|Hektaş
|14,71
|14,32
|2,72
|Şişe Cam
|6,46
|6,30
|2,54
|Borusan Mannesmann
|13,12
|12,80
|2,50
|Anadolu Cam
|5,52
|5,39
|2,41
|Soda Sanayii
|7,33
|7,17
|2,23
|Vestel
|17,99
|17,60
|2,22
|Deva Holding
|20,38
|19,95
|2,16
|Özak GMYO
|4,79
|4,69
|2,13
|Arçelik
|22,10
|21,66
|2,03
|Doğuş Otomotiv
|17,79
|17,45
|1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)