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Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-24 18:45:39 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 797,50 725,00 10,00
Kartonsan 703,80 639,90 9,99
Gübre Fabrikaları 30,98 28,70 7,94
Klimasan Klima 16,85 15,96 5,58
Türk Traktör 100,90 95,75 5,38
İş Yatırım Menkul Değerler 7,56 7,26 4,13
GSD Holding 2,39 2,30 3,91
Şok Marketler 14,20 13,75 3,27
Aygaz 13,02 12,66 2,84
DO-CO 352,00 342,30 2,83
Hektaş 14,71 14,32 2,72
Şişe Cam 6,46 6,30 2,54
Borusan Mannesmann 13,12 12,80 2,50
Anadolu Cam 5,52 5,39 2,41
Soda Sanayii 7,33 7,17 2,23
Vestel 17,99 17,60 2,22
Deva Holding 20,38 19,95 2,16
Özak GMYO 4,79 4,69 2,13
Arçelik 22,10 21,66 2,03
Doğuş Otomotiv 17,79 17,45 1,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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