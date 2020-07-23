Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|14,12
|12,84
|9,97
|Bursa Çimento
|6,89
|6,27
|9,89
|Kartonsan
|639,90
|588,00
|8,83
|Zorlu Enerji
|2,66
|2,53
|5,14
|Ege Endüstri
|725,00
|690,20
|5,04
|Gözde Girişim
|6,21
|5,94
|4,55
|ASELSAN
|35,14
|33,74
|4,15
|TAV Havalimanları
|17,71
|17,01
|4,12
|Aksigorta
|8,19
|7,88
|3,93
|İş Finansal Kiralama
|4,28
|4,12
|3,88
|Anadolu Grubu Holding
|21,16
|20,38
|3,83
|Çemtaş
|11,40
|11,00
|3,64
|Net Holding
|2,59
|2,50
|3,60
|Bagfaş
|18,44
|17,80
|3,60
|Bim Mağazalar
|73,20
|71,00
|3,10
|Yataş
|8,88
|8,65
|2,66
|Global Yatırım Holding
|4,83
|4,71
|2,55
|Aygaz
|12,66
|12,35
|2,51
|Hektaş
|14,32
|13,98
|2,43
|Arçelik
|21,66
|21,16
|2,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)