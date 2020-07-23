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Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:47:43 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 14,12 12,84 9,97
Bursa Çimento 6,89 6,27 9,89
Kartonsan 639,90 588,00 8,83
Zorlu Enerji 2,66 2,53 5,14
Ege Endüstri 725,00 690,20 5,04
Gözde Girişim 6,21 5,94 4,55
ASELSAN 35,14 33,74 4,15
TAV Havalimanları 17,71 17,01 4,12
Aksigorta 8,19 7,88 3,93
İş Finansal Kiralama 4,28 4,12 3,88
Anadolu Grubu Holding 21,16 20,38 3,83
Çemtaş 11,40 11,00 3,64
Net Holding 2,59 2,50 3,60
Bagfaş 18,44 17,80 3,60
Bim Mağazalar 73,20 71,00 3,10
Yataş 8,88 8,65 2,66
Global Yatırım Holding 4,83 4,71 2,55
Aygaz 12,66 12,35 2,51
Hektaş 14,32 13,98 2,43
Arçelik 21,66 21,16 2,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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