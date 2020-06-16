Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|13,53
|12,30
|10,00
|Deva Holding
|20,18
|18,35
|9,97
|Torunlar GMYO
|3,20
|2,91
|9,97
|Reysaş GMYO
|5,44
|5,07
|7,30
|Özak GMYO
|3,73
|3,50
|6,57
|Akçansa
|12,75
|12,00
|6,25
|Ege Endüstri
|635,20
|601,90
|5,53
|Odaş Elektrik
|2,15
|2,04
|5,39
|Alkim Kimya
|14,80
|14,15
|4,59
|Ülker Bisküvi
|25,16
|24,16
|4,14
|Kerevitaş Gıda
|4,52
|4,35
|3,91
|Yataş
|7,83
|7,54
|3,85
|Zorlu Enerji
|1,63
|1,57
|3,82
|Halk GMYO
|2,02
|1,95
|3,59
|Vestel
|15,29
|14,81
|3,24
|Netaş Telekomünikasyon
|14,19
|13,77
|3,05
|Türk Traktör
|69,85
|67,85
|2,95
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,82
|6,63
|2,87
|Çimsa
|9,36
|9,10
|2,86
|Türk Telekom
|7,69
|7,48
|2,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)