Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|9,33
|8,49
|9,89
|Hektaş
|15,00
|13,86
|8,23
|Aksigorta
|6,40
|6,13
|4,40
|Alkim Kimya
|12,90
|12,37
|4,28
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,92
|5,68
|4,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,34
|11,85
|4,14
|Özak GMYO
|3,01
|2,90
|3,79
|Coca Cola İçecek
|40,44
|38,98
|3,75
|Doğuş Otomotiv
|10,16
|9,82
|3,46
|Global Yatırım Holding
|3,56
|3,46
|2,89
|Eczacıbaşı İlaç
|5,70
|5,54
|2,89
|Net Holding
|2,29
|2,23
|2,69
|Anadolu Efes
|17,91
|17,47
|2,52
|Karsan Otomotiv
|1,81
|1,77
|2,26
|Selçuk Ecza Deposu
|9,09
|8,90
|2,13
|Bim Mağazalar
|63,20
|61,90
|2,10
|İş Finansal Kiralama
|3,96
|3,88
|2,06
|Deva Holding
|17,75
|17,40
|2,01
|Brisa
|11,24
|11,02
|2,00
|Şekerbank
|1,10
|1,08
|1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)