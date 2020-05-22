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Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-22 19:07:32 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tat Gıda 9,33 8,49 9,89
Hektaş 15,00 13,86 8,23
Aksigorta 6,40 6,13 4,40
Alkim Kimya 12,90 12,37 4,28
İş Yatırım Menkul Değerler 5,92 5,68 4,23
Eczacıbaşı Yatırım 12,34 11,85 4,14
Özak GMYO 3,01 2,90 3,79
Coca Cola İçecek 40,44 38,98 3,75
Doğuş Otomotiv 10,16 9,82 3,46
Global Yatırım Holding 3,56 3,46 2,89
Eczacıbaşı İlaç 5,70 5,54 2,89
Net Holding 2,29 2,23 2,69
Anadolu Efes 17,91 17,47 2,52
Karsan Otomotiv 1,81 1,77 2,26
Selçuk Ecza Deposu 9,09 8,90 2,13
Bim Mağazalar 63,20 61,90 2,10
İş Finansal Kiralama 3,96 3,88 2,06
Deva Holding 17,75 17,40 2,01
Brisa 11,24 11,02 2,00
Şekerbank 1,10 1,08 1,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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