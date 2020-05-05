Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|16,03
|14,58
|9,95
|Alkim Kimya
|67,05
|61,85
|8,41
|İpek Doğal Enerji
|13,29
|12,38
|7,35
|İş GMYO
|1,62
|1,53
|5,88
|Sasa Polyester
|8,89
|8,47
|4,96
|Netaş Telekomünikasyon
|13,28
|12,69
|4,65
|Kardemir (D)
|2,26
|2,16
|4,63
|Logo Yazılım
|74,00
|70,75
|4,59
|Torunlar GMYO
|2,47
|2,37
|4,22
|Karel Elektronik
|16,25
|15,71
|3,44
|Global Yat. Holding
|3,25
|3,15
|3,17
|Koza Madencilik
|11,92
|11,58
|2,94
|Koza Altın
|74,20
|72,10
|2,91
|İskenderun Demir Çelik
|6,83
|6,64
|2,86
|Güneş Sigorta
|2,97
|2,89
|2,77
|ASELSAN
|27,06
|26,36
|2,66
|Tat Gıda
|7,37
|7,19
|2,50
|Albaraka Türk
|1,27
|1,24
|2,42
|Kerevitaş Gıda
|4,26
|4,16
|2,40
|Doğan Holding
|1,88
|1,84
|2,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)