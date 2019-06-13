Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,00 1,10 -9,09 MLP Sağlık 11,65 12,40 -6,05 ICBC Turkey Bank 3,13 3,32 -5,72 Albaraka Türk 1,10 1,16 -5,17 İhlas Holding 0,43 0,45 -4,44 Emlak Konut GMYO 1,11 1,16 -4,31 Şişe Cam 5,03 5,25 -4,19 Vakıflar Bankası 3,66 3,82 -4,19 Özderici GMYO 0,69 0,72 -4,17 Sabancı Holding 7,66 7,99 -4,13 Hürriyet Gzt. 0,72 0,75 -4,00 Gözde Girişim 2,70 2,81 -3,91 Aselsan 17,89 18,61 -3,87 Trakya Cam 2,76 2,87 -3,83 Good-Year 2,53 2,63 -3,80 Anadolu Efes 18,51 19,24 -3,79 Tofaş Oto. Fab. 17,10 17,75 -3,66 Gübre Fabrik. 2,41 2,50 -3,60 Galatasaray Sportif 1,36 1,41 -3,55 Migros Ticaret 12,58 13,03 -3,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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