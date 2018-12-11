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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

11 Aralık 2018 Salı 18:51
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Polisan Holding5,256,56-19,97
İttifak Holding3,434,01-14,46
TAV Havalimanları21,2022,26-4,76
Bera Holding1,952,03-3,94
Anel Elektrik1,651,71-3,51
Çemaş Döküm1,131,17-3,42
Odaş Elektrik2,332,41-3,32
Ford Otosan49,0850,55-2,91
Göltaş Çimento39,3440,48-2,82
Park Elek.Madencilik2,552,62-2,67
T.S.K.B.0,740,76-2,63
Doğuş Otomotiv4,464,58-2,62
Koza Madencilik7,647,83-2,43
Mavi Giyim35,3436,10-2,11
İş GMYO1,031,05-1,90
Gersan Elektrik3,323,38-1,78
Tüpraş122,40124,60-1,77
Koç Holding14,4114,66-1,71
Aksa Enerji2,892,94-1,70
İpek Doğal Enerji5,835,93-1,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:51
  1. Borsada en çok değer kaybeden hisseler

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