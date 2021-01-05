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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2021-01-05 18:49:51 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim7,758,61-9,99
Gübre Fabrikaları69,7577,45-9,94
Bursa Çimento11,7012,39-5,57
Koza Madencilik15,8716,54-4,05
Verusa Holding42,4444,06-3,68
İş GMYO2,692,79-3,58
Çemtaş15,6616,24-3,57
Özak GMYO5,125,30-3,40
İndeks Bilgisayar19,3620,02-3,30
Pegasus70,7073,00-3,15
Zorlu Enerji2,842,93-3,07
İhlas Gayrimenkul1,301,34-2,99
İpek Doğal Enerji13,3013,70-2,92
Ülker Bisküvi23,0023,68-2,87
Mavi Giyim51,8553,25-2,63
Alkim Kimya15,3215,73-2,61
Şekerbank1,511,55-2,58
İş Finansal Kiralama3,934,03-2,48
Aksa14,0814,43-2,43
Pınar Süt22,8023,36-2,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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