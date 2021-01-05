Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|7,75
|8,61
|-9,99
|Gübre Fabrikaları
|69,75
|77,45
|-9,94
|Bursa Çimento
|11,70
|12,39
|-5,57
|Koza Madencilik
|15,87
|16,54
|-4,05
|Verusa Holding
|42,44
|44,06
|-3,68
|İş GMYO
|2,69
|2,79
|-3,58
|Çemtaş
|15,66
|16,24
|-3,57
|Özak GMYO
|5,12
|5,30
|-3,40
|İndeks Bilgisayar
|19,36
|20,02
|-3,30
|Pegasus
|70,70
|73,00
|-3,15
|Zorlu Enerji
|2,84
|2,93
|-3,07
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|1,34
|-2,99
|İpek Doğal Enerji
|13,30
|13,70
|-2,92
|Ülker Bisküvi
|23,00
|23,68
|-2,87
|Mavi Giyim
|51,85
|53,25
|-2,63
|Alkim Kimya
|15,32
|15,73
|-2,61
|Şekerbank
|1,51
|1,55
|-2,58
|İş Finansal Kiralama
|3,93
|4,03
|-2,48
|Aksa
|14,08
|14,43
|-2,43
|Pınar Süt
|22,80
|23,36
|-2,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)