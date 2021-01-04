Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|77,45
|86,05
|-9,99
|Kartonsan
|87,10
|95,55
|-8,84
|Selçuk Ecza Deposu
|13,30
|13,65
|-2,56
|Verusa Holding
|44,06
|45,10
|-2,31
|Pegasus
|73,00
|74,60
|-2,14
|Doğuş Otomotiv
|28,16
|28,74
|-2,02
|Netaş Telekomünikasyon
|27,54
|28,08
|-1,92
|Türk Hava Yolları
|12,68
|12,91
|-1,78
|Good-Year
|8,25
|8,36
|-1,32
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,35
|15,55
|-1,29
|Aksa
|14,43
|14,59
|-1,10
|Yataş
|14,30
|14,45
|-1,04
|Ege Endüstri
|1.710,50
|1.727,32
|-0,97
|Ereğli Demir Çelik
|14,80
|14,93
|-0,87
|Konya Çimento
|1.120,30
|1.130,00
|-0,86
|TAV Havalimanları
|21,12
|21,30
|-0,85
|Net Holding
|3,41
|3,43
|-0,58
|İskenderun Demir Çelik
|10,06
|10,11
|-0,49
|Garanti Bankası
|10,32
|10,37
|-0,48
|Logo Yazılım
|124,90
|125,50
|-0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)