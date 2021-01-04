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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:47:40 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları77,4586,05-9,99
Kartonsan87,1095,55-8,84
Selçuk Ecza Deposu13,3013,65-2,56
Verusa Holding44,0645,10-2,31
Pegasus73,0074,60-2,14
Doğuş Otomotiv28,1628,74-2,02
Netaş Telekomünikasyon27,5428,08-1,92
Türk Hava Yolları12,6812,91-1,78
Good-Year8,258,36-1,32
Kordsa Teknik Tekstil15,3515,55-1,29
Aksa14,4314,59-1,10
Yataş14,3014,45-1,04
Ege Endüstri1.710,501.727,32-0,97
Ereğli Demir Çelik14,8014,93-0,87
Konya Çimento1.120,301.130,00-0,86
TAV Havalimanları21,1221,30-0,85
Net Holding3,413,43-0,58
İskenderun Demir Çelik10,0610,11-0,49
Garanti Bankası10,3210,37-0,48
Logo Yazılım124,90125,50-0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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