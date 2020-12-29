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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:50:30 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu14,1014,82-4,86
Eczacıbaşı İlaç7,587,93-4,41
MLP Sağlık19,9420,66-3,48
Logo Yazılım127,80132,20-3,33
İş Yatırım Menkul Değerler17,2717,85-3,25
Çemtaş16,1716,66-2,94
Pınar Süt23,6424,30-2,72
Şekerbank1,531,57-2,55
Halk GMYO3,223,30-2,42
Vestel20,9021,40-2,34
Bagfaş20,1820,66-2,32
Oyak Çimento8,478,65-2,08
Good-Year8,028,19-2,08
Türkiye Sigorta6,536,66-1,95
Gözde Girişim7,657,80-1,92
Ege Endüstri1.770,001.804,30-1,90
Tekfen Holding16,5516,86-1,84
İş GMYO2,322,36-1,69
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,801,83-1,64
Albaraka Türk1,951,98-1,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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