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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:46:22 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu15,0815,90-5,16
Arçelik30,2431,60-4,30
Özak GMYO5,245,42-3,32
Petkim4,804,95-3,03
Ege Endüstri1.654,001.702,80-2,87
Ford Otosan123,40127,00-2,83
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,741,79-2,79
Şişe Cam7,137,33-2,73
MLP Sağlık18,8119,32-2,64
Yapı ve Kredi Bankası3,063,14-2,55
Gübre Fabrikaları47,5048,74-2,54
Otokar235,30241,40-2,53
Doğuş Otomotiv26,8027,40-2,19
Şekerbank1,411,44-2,08
Alkim Kimya14,3214,62-2,05
Deva Holding24,1224,62-2,03
Emlak Konut GMYO2,062,10-1,90
Türkiye Sigorta6,116,22-1,77
Karel Elektronik19,8520,20-1,73
Enerjisa Enerji10,8611,05-1,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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