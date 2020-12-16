Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|15,08
|15,90
|-5,16
|Arçelik
|30,24
|31,60
|-4,30
|Özak GMYO
|5,24
|5,42
|-3,32
|Petkim
|4,80
|4,95
|-3,03
|Ege Endüstri
|1.654,00
|1.702,80
|-2,87
|Ford Otosan
|123,40
|127,00
|-2,83
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,74
|1,79
|-2,79
|Şişe Cam
|7,13
|7,33
|-2,73
|MLP Sağlık
|18,81
|19,32
|-2,64
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,06
|3,14
|-2,55
|Gübre Fabrikaları
|47,50
|48,74
|-2,54
|Otokar
|235,30
|241,40
|-2,53
|Doğuş Otomotiv
|26,80
|27,40
|-2,19
|Şekerbank
|1,41
|1,44
|-2,08
|Alkim Kimya
|14,32
|14,62
|-2,05
|Deva Holding
|24,12
|24,62
|-2,03
|Emlak Konut GMYO
|2,06
|2,10
|-1,90
|Türkiye Sigorta
|6,11
|6,22
|-1,77
|Karel Elektronik
|19,85
|20,20
|-1,73
|Enerjisa Enerji
|10,86
|11,05
|-1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)