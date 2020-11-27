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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-27 18:59:31 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,412,67-9,74
Otokar227,00240,00-5,42
Odaş Elektrik3,453,63-4,96
Bagfaş20,5221,56-4,82
Net Holding3,193,34-4,49
Ford Otosan119,70124,60-3,93
Anadolu Efes22,4823,28-3,44
Koza Madencilik13,1713,63-3,37
Kartonsan2.730,002.823,90-3,33
Pegasus61,7063,70-3,14
Ege Endüstri1.630,001.675,40-2,71
Yapı ve Kredi Bankası2,993,07-2,61
GSD Holding2,282,34-2,56
Sabancı Holding9,9910,25-2,54
Zorlu Enerji2,732,80-2,50
Koç Holding18,6819,14-2,40
İş Finansal Kiralama3,773,86-2,33
Çemtaş15,4515,81-2,28
Türk Hava Yolları11,9312,20-2,21
Aygaz12,8213,10-2,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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