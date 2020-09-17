Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|8,65
|8,88
|-2,59
|Deva Holding
|19,43
|19,90
|-2,36
|Sasa Polyester
|16,66
|17,00
|-2,00
|Klimasan Klima
|14,33
|14,60
|-1,85
|Şok Marketler
|12,38
|12,60
|-1,75
|Vestel
|16,88
|17,16
|-1,63
|Kartonsan
|726,40
|738,40
|-1,63
|Otokar
|145,80
|147,90
|-1,42
|Bursa Çimento
|5,84
|5,92
|-1,35
|Gübre Fabrik.
|28,06
|28,40
|-1,20
|Eczacıbaşı İlaç
|6,74
|6,82
|-1,17
|Coca Cola İçecek
|44,62
|45,14
|-1,15
|Akçansa
|13,06
|13,20
|-1,06
|Aygaz
|11,30
|11,42
|-1,05
|Aksa
|6,84
|6,91
|-1,01
|Anadolu Efes
|20,66
|20,86
|-0,96
|Kardemir (D)
|3,14
|3,17
|-0,95
|T.S.K.B.
|1,08
|1,09
|-0,92
|Koza Altın
|79,55
|80,25
|-0,87
|İpek Doğal Enerji
|11,96
|12,05
|-0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)