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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-11 18:41:01 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 8,90 9,31 -4,40
Kardemir (D) 2,35 2,43 -3,29
Ege Endüstri 510,30 526,70 -3,11
Reysaş GMYO 4,76 4,90 -2,86
Tofaş Oto. Fab. 19,10 19,62 -2,65
İpek Doğal Enerji 12,60 12,93 -2,55
Coca Cola İçecek 35,40 36,30 -2,48
Yataş 6,50 6,66 -2,40
Vestel 12,48 12,77 -2,27
Koza Madencilik 11,20 11,45 -2,18
Koza Altın 71,10 72,65 -2,13
Anadolu Cam 3,97 4,05 -1,98
Arçelik 15,12 15,40 -1,82
Şok Marketler 10,61 10,80 -1,76
Ereğli Demir Çelik 7,91 8,05 -1,74
Kerevitaş Gıda 3,97 4,04 -1,73
Vakıflar Bankası 4,57 4,64 -1,51
T. Halk Bankası 5,36 5,44 -1,47
Turkcell 13,22 13,40 -1,34
Güneş Sigorta 3,01 3,05 -1,31


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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