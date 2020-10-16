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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:41:00 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 20,22 20,76 -2,60
Brisa 14,30 14,68 -2,59
Eczacıbaşı İlaç 6,97 7,12 -2,11
MLP Sağlık 18,37 18,71 -1,82
Akiş GMYO 3,46 3,52 -1,70
Zorlu Enerji 2,91 2,96 -1,69
Pınar Et Ve Un 24,90 25,30 -1,58
Aygaz 12,55 12,75 -1,57
Migros Ticaret 43,34 44,00 -1,50
Petkim 4,63 4,70 -1,49
Bagfaş 18,37 18,60 -1,24
Pınar Süt 22,18 22,44 -1,16
Ford Otosan 91,10 92,05 -1,03
Aksa Enerji 6,85 6,92 -1,01
Halk GMYO 2,57 2,59 -0,77
Tofaş Oto Fabrikası 27,10 27,30 -0,73
Bursa Çimento 6,87 6,92 -0,72
Şok Marketler 12,70 12,79 -0,70
Logo Yazılım 99,25 99,80 -0,55
Alkim Kimya 14,52 14,60 -0,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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