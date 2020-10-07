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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-07 18:49:43 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 9,45 9,82 -3,77
Akiş GMYO 3,40 3,50 -2,86
Otokar 143,90 147,50 -2,44
Şişe Cam 6,69 6,85 -2,34
Borusan Mannesmann 15,73 16,10 -2,30
Kartonsan 708,60 722,50 -1,92
İndeks Bilgisayar 17,20 17,53 -1,88
MLP Sağlık 17,35 17,68 -1,87
Coca Cola İçecek 46,32 47,14 -1,74
Pınar Et Ve Un 24,66 25,08 -1,67
İskenderun Demir Çelik 7,49 7,61 -1,58
Akçansa 13,86 14,08 -1,56
Anadolu Grubu Holding 19,69 20,00 -1,55
Bizim Mağazaları 16,00 16,25 -1,54
Koç Holding 14,50 14,72 -1,49
Kardemir (D) 3,42 3,47 -1,44
Garanti Bankası 7,01 7,11 -1,41
Akbank 5,07 5,14 -1,36
Yataş 8,88 9,00 -1,33
Odaş Elektrik 3,23 3,27 -1,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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