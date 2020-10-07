Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,45
|9,82
|-3,77
|Akiş GMYO
|3,40
|3,50
|-2,86
|Otokar
|143,90
|147,50
|-2,44
|Şişe Cam
|6,69
|6,85
|-2,34
|Borusan Mannesmann
|15,73
|16,10
|-2,30
|Kartonsan
|708,60
|722,50
|-1,92
|İndeks Bilgisayar
|17,20
|17,53
|-1,88
|MLP Sağlık
|17,35
|17,68
|-1,87
|Coca Cola İçecek
|46,32
|47,14
|-1,74
|Pınar Et Ve Un
|24,66
|25,08
|-1,67
|İskenderun Demir Çelik
|7,49
|7,61
|-1,58
|Akçansa
|13,86
|14,08
|-1,56
|Anadolu Grubu Holding
|19,69
|20,00
|-1,55
|Bizim Mağazaları
|16,00
|16,25
|-1,54
|Koç Holding
|14,50
|14,72
|-1,49
|Kardemir (D)
|3,42
|3,47
|-1,44
|Garanti Bankası
|7,01
|7,11
|-1,41
|Akbank
|5,07
|5,14
|-1,36
|Yataş
|8,88
|9,00
|-1,33
|Odaş Elektrik
|3,23
|3,27
|-1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)