Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,37
|2,41
|-1,66
|Alkim Kimya
|13,72
|13,95
|-1,65
|Ereğli Demir Çelik
|9,10
|9,24
|-1,52
|Petkim
|4,17
|4,23
|-1,42
|Migros Ticaret
|40,16
|40,72
|-1,38
|Bim Mağazalar
|68,50
|69,00
|-0,72
|Türk Hava Yolları
|10,50
|10,57
|-0,66
|Ford Otosan
|87,35
|87,90
|-0,63
|Kartonsan
|673,00
|677,10
|-0,61
|MLP Sağlık
|16,49
|16,59
|-0,60
|Borusan Mannesmann
|13,35
|13,43
|-0,60
|Vestel
|16,99
|17,09
|-0,59
|Ege Endüstri
|725,20
|728,80
|-0,49
|Şok Marketler
|12,29
|12,35
|-0,49
|Çimsa
|12,43
|12,49
|-0,48
|Global Yatırım Holding
|4,28
|4,30
|-0,47
|Zorlu Enerji
|2,59
|2,60
|-0,38
|Enka İnşaat
|6,85
|6,87
|-0,29
|Otokar
|138,40
|138,80
|-0,29
|Deva Holding
|18,93
|18,98
|-0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)