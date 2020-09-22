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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-22 18:54:35 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,95 14,29 -2,38
DO-CO 308,10 312,60 -1,44
Koç Holding 13,81 14,00 -1,36
Enerjisa Enerji 8,65 8,74 -1,03
Logo Yazılım 91,30 92,05 -0,81
Sabancı Holding 7,39 7,45 -0,81
Sasa Polyester 16,78 16,91 -0,77
Oyak Çimento 7,77 7,83 -0,77
Aksa Enerji 5,70 5,73 -0,52
Coca Cola İçecek 44,40 44,60 -0,45
Gözde Girişim 5,19 5,21 -0,38
Koza Altın 76,55 76,80 -0,33
Gübre Fabrikaları 28,82 28,90 -0,28
Tümosan Motor ve Traktör 7,38 7,40 -0,27
Ford Otosan 87,90 88,10 -0,23
Alarko GMYO 15,82 15,85 -0,19
Aygaz 10,93 10,95 -0,18
Garanti Bankası 6,47 6,48 -0,15
Enka İnşaat 6,87 6,88 -0,15
İş Yatırım Menkul Değerler 8,08 8,09 -0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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