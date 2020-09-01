Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|5,51
|5,84
|-5,65
|Türkiye Sigorta
|5,95
|6,14
|-3,09
|Odaş Elektrik
|2,55
|2,63
|-3,04
|Ford Otosan
|82,05
|84,50
|-2,90
|Logo Yazılım
|90,75
|93,05
|-2,47
|Mavi Giyim
|36,32
|37,18
|-2,31
|Brisa
|11,13
|11,39
|-2,28
|Doğuş Otomotiv
|14,39
|14,70
|-2,11
|Gübre Fabrikaları
|29,14
|29,68
|-1,82
|Türk Traktör
|91,80
|93,50
|-1,82
|Çimsa
|11,24
|11,44
|-1,75
|Ereğli Demir Çelik
|8,59
|8,72
|-1,49
|GSD Holding
|2,07
|2,10
|-1,43
|Şok Marketler
|12,68
|12,85
|-1,32
|Kardemir (D)
|3,01
|3,05
|-1,31
|Ülker Bisküvi
|22,64
|22,90
|-1,14
|Torunlar GMYO
|3,55
|3,59
|-1,11
|Aygaz
|11,29
|11,41
|-1,05
|İskenderun Demir Çelik
|6,71
|6,78
|-1,03
|Coca Cola İçecek
|42,80
|43,22
|-0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)