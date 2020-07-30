Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|675,90
|719,20
|-6,02
|Aksigorta
|7,54
|8,00
|-5,75
|Ege Endüstri
|728,90
|768,00
|-5,09
|Gözde Girişim
|5,63
|5,84
|-3,60
|Ereğli Demir Çelik
|7,64
|7,89
|-3,17
|Selçuk Ecza Deposu
|8,49
|8,76
|-3,08
|Eczacıbaşı İlaç
|6,31
|6,51
|-3,07
|GSD Holding
|2,57
|2,65
|-3,02
|Koç Holding
|16,17
|16,65
|-2,88
|Anadolu Grubu Holding
|18,58
|19,13
|-2,88
|Sabancı Holding
|8,38
|8,61
|-2,67
|Koza Altın
|86,45
|88,60
|-2,43
|Türk Telekom
|7,24
|7,42
|-2,43
|İş GMYO
|2,02
|2,07
|-2,42
|Borusan Mannesmann
|13,87
|14,19
|-2,26
|İpek Doğal Enerji
|13,08
|13,37
|-2,17
|Koza Madencilik
|14,24
|14,53
|-2,00
|Otokar
|168,10
|171,50
|-1,98
|Coca Cola İçecek
|44,62
|45,50
|-1,93
|Vestel
|17,52
|17,86
|-1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)