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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-30 13:44:16 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 675,90 719,20 -6,02
Aksigorta 7,54 8,00 -5,75
Ege Endüstri 728,90 768,00 -5,09
Gözde Girişim 5,63 5,84 -3,60
Ereğli Demir Çelik 7,64 7,89 -3,17
Selçuk Ecza Deposu 8,49 8,76 -3,08
Eczacıbaşı İlaç 6,31 6,51 -3,07
GSD Holding 2,57 2,65 -3,02
Koç Holding 16,17 16,65 -2,88
Anadolu Grubu Holding 18,58 19,13 -2,88
Sabancı Holding 8,38 8,61 -2,67
Koza Altın 86,45 88,60 -2,43
Türk Telekom 7,24 7,42 -2,43
İş GMYO 2,02 2,07 -2,42
Borusan Mannesmann 13,87 14,19 -2,26
İpek Doğal Enerji 13,08 13,37 -2,17
Koza Madencilik 14,24 14,53 -2,00
Otokar 168,10 171,50 -1,98
Coca Cola İçecek 44,62 45,50 -1,93
Vestel 17,52 17,86 -1,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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