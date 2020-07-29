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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-29 18:42:13 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 768,00 835,10 -8,03
Kartonsan 719,20 779,80 -7,77
Bizim Mağazaları 16,82 17,84 -5,72
Tekfen Holding 14,82 15,59 -4,94
Petkim 3,90 4,07 -4,18
Garanti Bankası 7,10 7,40 -4,05
DO-CO 362,00 377,20 -4,03
Trakya Cam 3,82 3,98 -4,02
Anadolu Cam 4,95 5,15 -3,88
Soda Sanayii 6,60 6,85 -3,65
Akbank 5,31 5,50 -3,45
Mavi Giyim 41,50 42,92 -3,31
ASELSAN 35,28 36,48 -3,29
Klimasan Klima 15,58 16,10 -3,23
İş Bankası (C) 4,87 5,03 -3,18
TAV Havalimanları 16,46 17,00 -3,18
Yapı ve Kredi Bankası 2,18 2,25 -3,11
Anadolu Efes 19,45 20,04 -2,94
Şişe Cam 5,84 6,01 -2,83
Sabancı Holding 8,61 8,86 -2,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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