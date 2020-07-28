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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-28 18:42:48 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 16,10 17,63 -8,68
Gözde Girişim 5,47 5,95 -8,07
Anadolu Grubu Holding 19,46 21,10 -7,77
Global Yatırım Holding 4,55 4,93 -7,71
Bursa Çimento 5,90 6,39 -7,67
Şekerbank 1,48 1,60 -7,50
Netaş Telekomünikasyon 16,73 18,07 -7,42
Odaş Elektrik 2,52 2,72 -7,35
Zorlu Enerji 2,42 2,61 -7,28
Bagfaş 17,41 18,67 -6,75
Logo Yazılım 88,05 94,20 -6,53
Albaraka Türk 1,61 1,72 -6,40
Gübre Fabrikaları 28,78 30,74 -6,38
Halk GMYO 2,36 2,52 -6,35
İpek Doğal Enerji 13,53 14,41 -6,11
Vakıflar Bankası 4,51 4,80 -6,04
Trakya Cam 3,98 4,23 -5,91
İş Finansal Kiralama 3,99 4,24 -5,90
Kerevitaş Gıda 5,36 5,69 -5,80
TAV Havalimanları 17,00 18,04 -5,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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