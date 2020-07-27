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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-27 18:44:28 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,24 13,78 -3,92
Torunlar GMYO 4,61 4,77 -3,35
Bursa Çimento 6,39 6,60 -3,18
Halkbank 5,72 5,85 -2,22
Şok Marketler 13,89 14,20 -2,18
Trakya Cam 4,23 4,31 -1,86
Garanti Bankası 7,77 7,91 -1,77
Şişe Cam 6,35 6,46 -1,70
Vakıflar Bankası 4,80 4,88 -1,64
Soda Sanayii 7,21 7,33 -1,64
Oyak Çimento 8,67 8,80 -1,48
Türk Hava Yolları 11,58 11,74 -1,36
Anadolu Cam 5,45 5,52 -1,27
Özak GMYO 4,73 4,79 -1,25
Şekerbank 1,60 1,62 -1,23
Gözde Girişim 5,95 6,02 -1,16
Zorlu Enerji 2,61 2,64 -1,14
Coca Cola İçecek 47,22 47,76 -1,13
Alarko GMYO 17,17 17,36 -1,09
Akbank 5,72 5,78 -1,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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