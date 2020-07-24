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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-24 18:46:29 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 6,60 6,89 -4,21
Gözde Girişim 6,02 6,21 -3,06
Alkim Kimya 13,78 14,12 -2,41
Netaş Telekomünikasyon 17,83 18,22 -2,14
Brisa 12,04 12,28 -1,95
Alarko GMYO 17,36 17,70 -1,92
Odaş Elektrik 2,71 2,76 -1,81
Aksa Enerji 5,63 5,73 -1,75
MLP Sağlık 18,28 18,58 -1,61
Akçansa 13,20 13,40 -1,49
İş GMYO 2,14 2,17 -1,38
Bagfaş 18,21 18,44 -1,25
Torunlar GMYO 4,77 4,83 -1,24
Oyak Çimento 8,80 8,91 -1,23
İş Finansal Kiralama 4,23 4,28 -1,17
Net Holding 2,56 2,59 -1,16
Eczacıbaşı İlaç 6,28 6,35 -1,10
Kordsa Teknik Tekstil 12,36 12,49 -1,04
Ford Otosan 77,50 78,30 -1,02
Vakıflar Bankası 4,88 4,93 -1,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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