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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:48:33 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tat Gıda 11,04 11,56 -4,50
GSD Holding 2,30 2,40 -4,17
Doğuş Otomotiv 17,45 18,02 -3,16
Torunlar GMYO 4,83 4,98 -3,01
Türk Traktör 95,75 97,60 -1,90
Bizim Mağazaları 18,66 19,01 -1,84
Emlak Konut GMYO 2,33 2,37 -1,68
Kerevitaş Gıda 5,38 5,46 -1,47
Karsan Otomotiv 3,05 3,09 -1,29
Özak GMYO 4,69 4,75 -1,26
MLP Sağlık 18,58 18,81 -1,22
Tofaş Oto Fabrikası 25,84 26,12 -1,07
Mavi Giyim 45,90 46,38 -1,03
Alarko GMYO 17,70 17,88 -1,01
Karel Elektronik 16,89 17,04 -0,88
Netaş Telekomünikasyon 18,22 18,38 -0,87
Halk GMYO 2,44 2,46 -0,81
Otokar 169,20 170,40 -0,70
Trakya Cam 4,24 4,27 -0,70
Albaraka Türk 1,73 1,74 -0,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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