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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-28 18:53:27 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karel Elektronik 15,42 16,65 -7,39
Tat Gıda 8,98 9,50 -5,47
Alkim Kimya 11,99 12,50 -4,08
Netaş Telekomünikasyon 14,91 15,54 -4,05
Selçuk Ecza Deposu 8,48 8,83 -3,96
Net Holding 2,25 2,33 -3,43
Çelebi 89,60 92,60 -3,24
Bizim Mağazaları 13,49 13,90 -2,95
Kerevitaş Gıda 3,97 4,09 -2,93
Anadolu Hayat Emeklilik 6,48 6,67 -2,85
Reysaş GMYO 4,86 5,00 -2,80
İş Finansal Kiralama 3,89 4,00 -2,75
Brisa 10,90 11,20 -2,68
Hektaş 14,81 15,20 -2,57
Enerjisa Enerji 7,90 8,09 -2,35
Anadolu Efes 18,40 18,84 -2,34
Şok Marketler 11,93 12,21 -2,29
Aksa Enerji 4,52 4,62 -2,16
Logo Yazılım 76,15 77,80 -2,12
Migros Ticaret 33,52 34,24 -2,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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