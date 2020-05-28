Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karel Elektronik
|15,42
|16,65
|-7,39
|Tat Gıda
|8,98
|9,50
|-5,47
|Alkim Kimya
|11,99
|12,50
|-4,08
|Netaş Telekomünikasyon
|14,91
|15,54
|-4,05
|Selçuk Ecza Deposu
|8,48
|8,83
|-3,96
|Net Holding
|2,25
|2,33
|-3,43
|Çelebi
|89,60
|92,60
|-3,24
|Bizim Mağazaları
|13,49
|13,90
|-2,95
|Kerevitaş Gıda
|3,97
|4,09
|-2,93
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,48
|6,67
|-2,85
|Reysaş GMYO
|4,86
|5,00
|-2,80
|İş Finansal Kiralama
|3,89
|4,00
|-2,75
|Brisa
|10,90
|11,20
|-2,68
|Hektaş
|14,81
|15,20
|-2,57
|Enerjisa Enerji
|7,90
|8,09
|-2,35
|Anadolu Efes
|18,40
|18,84
|-2,34
|Şok Marketler
|11,93
|12,21
|-2,29
|Aksa Enerji
|4,52
|4,62
|-2,16
|Logo Yazılım
|76,15
|77,80
|-2,12
|Migros Ticaret
|33,52
|34,24
|-2,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)