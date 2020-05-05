  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-05 18:49:29 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adana Çimento (A) 9,65 10,45 -7,66
Akçansa 8,06 8,64 -6,71
Bursa Çimento 3,79 4,00 -5,25
Karsan Otomotiv 1,73 1,82 -4,95
Kartonsan 435,00 454,00 -4,19
Çimsa 7,60 7,92 -4,04
Pegasus 53,45 55,50 -3,69
Hektaş 13,15 13,65 -3,66
Bizim Mağazaları 12,05 12,46 -3,29
Brisa 8,61 8,89 -3,15
Ülker Bisküvi 22,86 23,60 -3,14
Özak GMYO 2,89 2,98 -3,02
Bim Mağazalar 52,10 53,65 -2,89
Türk Traktör 53,60 55,15 -2,81
Aksa Enerji 3,84 3,95 -2,78
Enerjisa Enerji 7,39 7,60 -2,76
Good-Year 4,40 4,52 -2,65
Tofaş Oto Fabrikaları 20,60 21,12 -2,46
Şok Marketler 10,40 10,61 -1,98
Arçelik 15,92 16,22 -1,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı