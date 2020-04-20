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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

2020-04-20 18:46:06 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 14,31 14,50 -1,31
TAV Havalimanları 19,86 20,10 -1,19
Eczacıbaşı İlaç 4,52 4,57 -1,09
Güneş Sigorta 2,75 2,78 -1,08
Çelebi 78,00 78,85 -1,08
Reysaş GMYO 6,25 6,31 -0,95
Sabancı Holding 7,71 7,78 -0,90
Koç Holding 14,90 15,02 -0,80
Enka İnşaat 6,43 6,48 -0,77
Pegasus 51,50 51,90 -0,77
Anadolu Grubu Holding 15,64 15,76 -0,76
MLP Sağlık 12,87 12,95 -0,62
Tüpraş 86,75 87,20 -0,52
Eczacıbaşı Yatırım 9,91 9,95 -0,40
Sasa Polyester 8,47 8,50 -0,35
Aksa 6,15 6,17 -0,32
Enerjisa Enerji 6,35 6,37 -0,31
Tekfen Holding 14,16 14,20 -0,28
Akbank 5,78 5,79 -0,17
Koza Altın 70,50 70,60 -0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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