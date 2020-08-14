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Ekonomi

Borsada, "Dolar/Ons Altın" sözleşmeleri akşam seansında da işlem görecek

Borsa İstanbul tarafından, 18 Eylül itibarıyla "USD/TL" vadeli işlem sözleşmelerinde esnek sözleşme oluşturulabilmesine ve "Dolar/Ons Altın" vadeli işlem sözleşmelerinin akşam seansında işlem görebilmesine karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 18:04:53 -
Borsada, "Dolar/Ons Altın" sözleşmeleri akşam seansında da işlem görecek

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) "Dolar/Ons Altın" sözleşmeleri akşam seansında da işlem görecek.

Borsa İstanbul tarafından üyelere gönderilen duyuruda, piyasa katılımcılarından gelen talepler doğrultusunda 18 Eylül itibarıyla "USD/TL" vadeli işlem sözleşmelerinde esnek sözleşme oluşturulabilmesine ve "Dolar/Ons Altın" vadeli işlem sözleşmelerinin akşam seansında işlem görebilmesine karar verildiği bildirildi.

Yapılacak düzenlemelerle ilgili testlerin üye ortamında 17 Ağustos'tan itibaren başlayacağı ifade edilen duyuruda, konuyla ilgili semboller ve uygulama esaslarının bilgisi de verildi.

Buna göre esnek sözleşmelerin vade tarihi, içinde bulunulan günden 364 gün sonrasına herhangi bir tam iş günü olarak belirlenebilecek.

"Dolar/Ons Altın" vadeli işlem sözleşmesi ise, normal seans sonrası 19.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen akşam seansında işlem görebilecek. Akşam seansındaki fiyat değişim limitleri, normal seansın sonunda hesaplanan uzlaşma fiyatının artı, eksi yüzde 10'u olacak.

Analistler, esnek sözleşmelerin, döviz kuru hareketlerine karşı hedge amaçlı işlem yapan gerçek ve tüzel kişiler için oldukça faydalı olacağını belirterek, böylece yatırımcıların kendi pozisyonlarına göre vade belirleme imkanı elde edeceklerini söyledi.

Son dönemde altının ons fiyatında oynaklıkların arttığına dikkati çeken analistler, yatırımcıların ons altına dayalı sözleşmelerin akşam seansına dahil edilmesi taleplerinin Borsa İstanbul yönetimi tarafından karşılandığını kaydetti.


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