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Borsada değer kazanan hisseler

13 Haziran 2019 Perşembe 18:40
Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değerkazanan 13 hisse senediKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi96,0084,9513,01
Polisan Holding2,702,642,27
İş Fin.Kir.4,604,531,55
Park Elek.Madencilik2,192,161,39
Parsan13,2013,031,30
Alarko Holding3,143,101,29
Tekfen Holding25,6225,301,26
Vestel9,629,501,26
Net Holding1,611,591,26
Kartonsan319,00316,000,95
Ege Endüstri481,00478,000,63
Mavi Giyim34,6634,500,46
Tat Gıda4,484,460,45


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:40
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