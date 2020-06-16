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Ekonomi

Borsada değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:44:40 -
Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 4,24 4,35 -2,53
Migros Ticaret 35,94 36,46 -1,43
Aksa 7,20 7,27 -0,96
İpek Doğal Enerji 14,08 14,19 -0,78
Bizim Mağazaları 18,21 18,35 -0,76
Koza Madencilik 12,67 12,74 -0,55
Soda Sanayii 5,88 5,89 -0,17
MLP Sağlık 18,49 18,51 -0,11
Kordsa Teknik Tekstil 12,40 12,41 -0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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