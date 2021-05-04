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Spor Borsa’da da zirve Beşiktaş’ın
Spor

Borsa’da da zirve Beşiktaş’ın

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ligin zirvesinde olan Beşiktaş, Nisanda yatırımcısına yüzde 1,08 kazandırarak borsada rakiplerini geçti.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 11:29:00 - 2021-05-04 11:52:20
Borsa’da da zirve Beşiktaş’ın

Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleri Nisanda yatırımcısına yüzde 1,08 kazandırarak borsada rakiplerini geride bıraktı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, nisanda yüzde 6,7 değer kaybetti.

Ligin zirvesinde bulunan Beşiktaş'ın hisseleri yatırımcısına yüzde 1,08 kazandırarak borsada rakiplerini geride bıraktı.

Mart ayında hisseleri yüzde 109,3 kazandırarak tarihinin en yüksek ikinci aylık performansını sergileyen Beşiktaş böylece Borsa İstanbul'da bu dönemde en fazla kazandıran spor şirketi olmuştu.

Beşiktaş, nisan ayında da yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi olarak gerçekleşti.

Böylece 2 ay üst üste yatırımcısına kazandıran spor şirketi olan Beşiktaş yeşil sahalardaki başarılı performansını borsada da sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın gerisinde kalan Fenerbahçe Futbol AŞ, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri azalış kaydetti.

Bu dönemde yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 5,7, Trabzonspor yüzde 10,9 Galatasaray yüzde 14,6 kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden yılbaşına göre performanslarına bakıldığında yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 108,4 ile yine Beşiktaş oldu.

Bu dönemde Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 3,3, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 22,2, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 23 değer kaybetti.

En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe, nisan ayını 2 milyar 830 milyon 828 bin TL piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 2 milyar 20 milyon 800 bin TL piyasa değeriyle Beşiktaş, 1 milyar 701 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 940 milyon TL piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin nisan ve mart ayı değerleri, nisan ayı ve 2020 sonuna göre getirileri ile piyasa değerleri şöyle:

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