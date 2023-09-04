Borsada, alıcılı başlangıç bekleniyor!

Bugün saat 10:00'da TÜİK tarafından Ağustos ayına ilişkin enflasyon verisi açıklanacak. Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerinde ücret zamları, vergi artışları ve kurdaki yukarı yönlü seyirle birlikte %9,50'ye yakın aylık bazda enflasyon açıklanmıştı. Ağustos ayına ilişkin enflasyon beklentimiz ise aylık bazda %6, yıllık bazda ise %55 olması yönünde.

Yılın Üçüncü Enflasyon Raporu Toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisi %58'e güncellenmişti. Piyasa beklentisi ise %65'te yoğunlaşmakta. Fiyatlar genel düzeyindeki artışların şirket karlılıklarını olumlu etkileyebileceği algısı ve risksiz getirilerin enflasyon karşısında yetersiz kalmasının piyasa fiyatlamaları arasında yer aldığını düşünüyoruz.

TCMB'nin aldığı kararlar ve atılan hamlelerin enflasyonu dizginleyeceğini düşünmekteyiz. TCMB tarafından bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile vadesi gelen KKM hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi. Bu düzenleme ile enflasyon altında kalan faiz ve düşen banka mevduat faizleri sebebiyle popülerliği artan KKM hacminin aşağı çekilmesinin hedeflendiğini düşünüyoruz.

Atılan bu hamle sonrası merakla beklenen faiz kararında da beklenti üstü geldi. 750 baz puan artışla %25'e çekilen ve yıl sonu politika faiz beklentilerinin de yukarı yönlü revizesi enflasyon tarafının 2023 yılında sonra dezenflasyon sürecinin başlanacağına dair beklentileri yoğunlaştırdı.

Dezenflasyon süreci ile ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşümün hız kazanacağını belirten Şimşek, "İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz." ifadesini kullandı.

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