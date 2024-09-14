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Ekonomi Borsada 3 hisse para bastı! Yatırım yapanlar zil takıp oynayacak: Bu hafta en çok kazandıran hisseler
Ekonomi

Borsada 3 hisse para bastı! Yatırım yapanlar zil takıp oynayacak: Bu hafta en çok kazandıran hisseler

Yeniakit Publisher
2024-09-14 21:58:00 - 2024-09-15 02:07:38
Borsada 3 hisse para bastı! Yatırım yapanlar zil takıp oynayacak: Bu hafta en çok kazandıran hisseler

Borsada 2024 yılının ilk yarısında yaşanan yükselişte BİST100 endeksi diğer yatırım enstrümanlarına göre en yüksek getiriyi sağlamıştı. Haftanın en çok yükselen, en çok değer belli oldu! Borsa İstanbul’da bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse belli oldu.

Borsa İstanbul’da bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse belli oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 9-13 Eylül işlem haftasını yüzde 0,88 değer kaybederek 9.685,49 puan seviyesinden tamamladı.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 9.274,55 puan seviyesini ve en yüksek ise 9.838,01 puan seviyesine ulaştı.

Aynı işlem haftasında Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 2,57 değer kaybederek 10.813,17 puan seviyesine geriledi. Hizmetler Endeksi yüzde 0,07 düşüşle 9.601,34 puan seviyesine, Sanayi Endeksi ise yüzde 0,46 kayıpla 13.122,02 puan seviyesine indi. Teknoloji Endeksi de yüzde 0,23 değer kaybederek 12.927,46 puan seviyesine geriledi.

BORSADA EN ÇOK KAZANDIRAN 3 HİSSE

Borsa İstanbul’da 9-13 Eylül işlem haftasında en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler belli oldu. Borsada en çok değer kazanan hisseler sırasıyla yüzde 26,51 ile Borusan Boru Sanayi (BRSAN), yüzde 8,79 ile Şekerbank (SKBNK) ve yüzde 7,92 ile Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS) oldu.

Borsada aynı hafta en çok değer kaybeden hisseler ise sırasıyla yüzde 12,18 ile Şok Marketler (SOKM), yüzde 10,45 ile CW Enerji (CWENE) ve yüzde 9,42 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO) oldu.

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Yorumlar

Emekli

1.5 yildir borsada soygun var spk seyrediyor hukumet seyrediyor halk soyuluyor akitte kalkmis borsada para basiyormus hadi lan halk borsadan kaciyor seytanlar yahudi sizsiniz ahan sizsiniz
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