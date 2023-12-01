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Ekonomi Borsa yükseliş için güç topluyor
Ekonomi

Borsa yükseliş için güç topluyor

Yeniakit Publisher
2023-12-01 13:49:13 - 2023-12-01 13:49:12
Borsa yükseliş için güç topluyor

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0,76 düşüş ile 7.948,60 seviyesi ile günü tamamladı. BIST endeksi şu saatlerde 8.038 bandında hareket ediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,34 puan azalışla ve yüzde 0,02 değer kaybederek 8.007,99 puanla başladı. Günün genelinde 8.000 üzerinde tutunma gösteren BİST100 Endeksinde güç toplama devam ediyor. Olumlu haber ve veri akışından destek alan hisse senedi piyasasında önümüzdeki günlerde yükselişin hız kazanma ihtimali böylece artmaya devam ediyor.

Piyasalardaki gelişmeler

Açılış saatinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) açıklandı. Para Politikası Toplanti Özeti detaylarında ise mevsim koşullarına bağlı olarak doğalgazda bedelsiz kullanım limitinin bir miktar aşıldığı ve sepete yansıyan fiyatların yükseldiği açıklandı. Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, özellikle Asya ekonomilerine yönelik endişeler devam ediyor.

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0,76 düşüş ile 7.948,60 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.912,02 olur iken, en yüksek seviye 8.049,28 oldu. Toplam işlem hacmi 88,4 Milyar TL olarak gerçekleşti. BIST endeksi şu saatlerde 8.038 bandında hareket ediyor.

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