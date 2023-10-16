Borsa yeniden güç mü topluyor?

Borsa İstanbul cuma günü satıcılı başladı ve gün içerisinde yatırımcılar negatif fiyatlamanın hakimiyetinde işlemlerini sürdürdüler. Güçlü destek seviyesine yaklaştığında alım tepkileri gelse de tam toparlanama gösteremeyen BİST 100 Endeksi günü negatif kapattı. En çok düşen sektör Endeksi Sigortacılık Endeksi oldu. Pozitif ayrışan Endeksler ise Turizm Endeksi ve Spor Endeksi oldu. Şu sıralarda BIST 8.015 bandında hareket ediyor.

Gözler kalkınma Planı'nda

Ekonomide gözler Orta Vadeli Programın açıklanmasının ardından 12. Kalkınma Planı'na çevrilirken, plan 16 Ekim'de TBMM'ye sunulacak. Kalkınma Planı, 2024-2028 yıllarını kapsayacak ve bu döneme ilişkin Türkiye'nin odaklanacağı hedef ve stratejileri ortaya koyacak. Yeni Kalkınma planı ile meclis gündeminde iken, enflasyonun 2028’de %4,7’ye; işsizlik oranının %7,5’e düşmesi bekleniyor. 100 Milyar Dolar turizm geliri ile kişi başına düşen milli gelirin 17 bin Dolar olması hedefleniyor.

Ons altın kontratları ne durumda?

Ahlatcı Yatırım'a göre, bu sabah Dolar Endeksi 106,4 seviyesinde, sabah saatleri itibariyle de Petrol ve Ons Altın fiyatında ise yatay negatif fiyatlama olduğunu söylenebilir. Ons Altın Ekim vade kontratı önceki işlem gününü %3,03 yükseliş ile 1.934 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.935,35 Dolar, en düşük seviye ise 1.879,40 Dolar oldu.

Cuma günü pozitif başlayan Ons Altın Vade Kontratı günün devamında pozitif trendine devam etti. Grafik üzerindeki indikatörler aşırı alım bölgesinde alışı desteklerken bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.953 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.897 Dolar olarak grafikte yer alıyor.

Serbest piyasa uzmanlarına göre bu sabah itibarıyla 1717 lirada tutunmaya çalışan gram altının seyri önemli. Çeyrek altın ise 2800 bandının üzerinde seyretmekte. Yine uluslararası konjonktür başta petrol olmak üzere emtia ve menkul kıymetlerin seyrinde etkili olacak görünüyor.

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