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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 799 milyar lira oldu

13 Haziran 2019 Perşembe 18:43
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 799 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding41.208.343.3131,27
Garanti Bankası33.390.000.0000,69
Akbank31.772.000.0000,67
Tüpraş29.900.052.4802,56
Turkcell26.642.000.0001,57
Ereğli Demir Çelik26.145.000.0000,98
Enka İnşaat25.700.000.0000,72
Bim Mağazalar23.529.000.0006,29
İş Bankası (C)22.364.850.9000,44
Aselsan20.394.600.0001,89
Ford Otosan19.528.141.5005,59
İskenderun Demir Çelik18.531.000.0001,35
Yapı ve Kredi Bank.17.823.278.2090,46
Türk Hava Yolları17.457.000.0000,53
Türk Telekom15.995.000.0002,03
Sabancı Holding15.629.494.1110,53
Arçelik11.791.457.1771,35
Şişe Cam11.317.500.0000,86
Anadolu Efes10.959.868.4180,91
Tekfen Holding9.479.400.0001,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:43
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