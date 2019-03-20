0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 896 milyar lira oldu.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:29
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 896 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.812.678.0031,41
Garanti Bankası39.648.000.0000,85
Tüpraş38.614.640.6403,93
Akbank35.308.000.0000,81
Ereğli Demir Çelik32.865.000.0001,16
İş Bankası (C)29.204.805.3000,59
Turkcell29.040.000.0001,82
Aselsan26.470.800.0002,61
Bim Mağazalar25.047.000.0007,13
Enka İnşaat24.700.000.0000,77
İskenderun Demir Çelik21.721.000.0001,38
Yapı ve Kredi Bank.19.766.100.0050,51
Türk Hava Yolları19.678.800.0000,63
Türk Telekom19.215.000.0002,58
Sabancı Holding17.731.110.1600,61
Ford Otosan17.650.773.0004,53
Şişe Cam14.917.500.0001,17
Vakıflar Bankası13.875.000.0000,49
Arçelik12.737.476.6641,56
Anadolu Efes12.090.789.4701,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:29
  1. İstanbul
  2. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hem belediye başkanlığına hem de muhtarlığa aday
    1. Hem belediye başkanlığına hem de..
    2. "Kentsel dönüşümlerin yapılması çok..
    3. Darbeden haberi olan FETÖ'cüler 15..
    4. Bektaşi gençlerden Poyraz’a destek
    5. Yatırımcılardan tahvil ihracına yoğun..
    6. Barutçu: "Arvasi Hoca toplumun..
    7. Geleceğin kulübü 2019 geri dönüyor
    8. CHP’li Erdek Belediye Başkanının..
    9. Abramovich'in Chelsea için istediği..
    10. Öğrenciler, Yeni Zelanda'daki terör..
    11. Mersin'de kaçakçılara operasyon
    12. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    13. PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlusu..
    14. Afyonkarahisar TOKİ Fatma Aliye Hanım..
    15. Bakan Varank: "Bizim gönderdiğimiz..
    16. İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi..
    17. İran'da yasağa rağmen halkın..
    18. Beşiktaş'ta deprem! Fikret Orman..
    19. Olcay Çokar’ın adı bu parkta yaşayacak
    20. Fındık ihracatçıları bahçe zararlıları..
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor