THY- Euroleague
0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 799 milyar lira oldu

20 Aralık 2018 Perşembe 18:43
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 799 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding36.161.906.1931,12
Garanti Bankası34.314.000.0000,74
Tüpraş30.350.807.0404,08
Akbank27.120.000.0000,63
ASELSAN26.835.600.0002,86
Bim Mağazalar26.534.640.0008,38
Turkcell26.400.000.0001,78
Ereğli Demir Çelik26.040.000.0000,86
Enka İnşaat22.650.000.0000,63
Türk Hava Yolları22.590.600.0000,62
İş Bankası (C)19.349.871.0000,42
Ford Otosan18.106.956.0005,29
İskenderun Demir Çelik16.704.000.0001,00
Sabancı Holding15.445.857.7580,54
Türk Telekom13.790.000.0002,50
Yapı ve Kredi Bank.13.430.811.5420,33
Anadolu Efes12.244.736.8390,88
Şişe Cam12.015.000.0000,91
Arçelik10.656.233.7931,19
Vakıflar Bankası9.775.000.0000,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 18:43
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa edeceği iddiası) Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok."
    1. TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa..
    2. Yıldırım: "Cezaların yazıldığı günden..
    3. TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa..
    4. Hollywood yapımcısı Weinstein'ın..
    5. Türkiye-İran İş Forumu
    6. Peynir satın alırken...
    7. Gürcan Balık'ın tahliyesi durduruldu
    8. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    9. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    10. Binali Yıldırım: O cezaları sileceğiz
    11. Yemen'den Türkiye'nin yardım ve..
    12. Alex Sandro, 2023'e kadar Juventus'ta
    13. Horlama ve ağız kokusu
    14. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    15. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz..
    16. Eski büyükelçi Balık'a yeniden..
    17. SPK’dan "sosyal medyada manipülasyon"..
    18. Sudan’daki gösterilerde 2 kişi ölü
    19. 3'lü çete toplandı! Zirvede dikkat..
    20. "Artı İstihdam Hizmet Noktası" programı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'