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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

11 Aralık 2018 Salı 13:31
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 788 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 BIST 100PDPD/DD
Koç Holding37.277.701.3351,15
Garanti Bankası32.802.000.0000,71
Tüpraş31.051.980.8004,18
Aselsan29.503.200.0003,14
Turkcell26.928.000.0001,82
Akbank26.880.000.0000,62
Ereğli Demir Çelik26.355.000.0000,87
Bim Mağazalar25.836.360.0008,16
Enka İnşaat22.800.000.0000,63
Türk Hava Yolları22.121.400.0000,60
İş Bankası (C)18.314.877.9000,39
Ford Otosan17.096.335.2005,00
İskenderun Demir Çelik17.023.000.0001,02
Sabancı Holding15.098.989.0890,52
Yapı ve Kredi Bank.13.768.693.5930,34
Türk Telekom13.650.000.0002,47
Anadolu Efes12.078.947.3650,87
Şişe Cam11.655.000.0000,89
Arçelik10.331.884.2541,15
Vakıflar Bankası9.900.000.0000,37


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:31
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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